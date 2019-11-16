دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آيسر تعلن عن طرح جهاز العرض المحمول C250i بتقنية LED وميزة العرض من عدة زوايا مع نمط عرض بورتريه

© Tech World قدمت بواسطة مجموعة أجهزة العرض "بروجيكتور" PL1 من آيسر

شركة آيسر تُعلن عن طرح جهاز العرض “بروجيكتور” اللاسلكي المحمول C250i ومجموعة PL1.

طرحت شركة آيسر جهاز العرض اللاسلكي المحمول “بروجيكتور” C250i، والذي يعمل بتقنية LED ويملك القدرة على عرض المحتوى من زوايا متعددة دون الحاجة لمنصات تثبيت. حيث يدعم الجهاز نمط عرض بورتريه التلقائي الأول في العالم ليتيح للمستخدمين بذلك مشاركة محتوى الهاتف الذكي بكل سهولة في أي مكان وأي وقت.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال فيكتور تشين، رئيس وحدة العرض الرقمي في شركة آيسر: “تواصل آيسر ابتكاراتها في مجال أجهزة العرض بطرح جهاز C250i الذي يتميز بتصميمه المبتكر وقدرته على العرض من زوايا متعددة دون الحاجة لمنصات أو حوامل ثلاثية القوائم، مع نمط عرض بورتريه التلقائي الفريد من نوعه لمشاركة محتوى الهاتف الذكي”.

يتميز جهاز C250i بخفته وقدرته على العرض من زوايا متعددة، بجانب تقديم دقة عالية، وعمر بطارية طويل، وتميزه بسهولة الاستخدام.

ميزة العرض من زوايا متعددة في أي مكان وأي وقت

على خلاف الأجهزة الأخرى التي تقتصر على طريقة العرض الأفقي، فإن جهاز C250i من آيسر يدعم العرض من زوايا متعددة دون الحاجة لحامل، وذلك بفضل تصميمه الاسطواني الملتوي الجديد والذي يتميز بمرونته وإمكانية تثبيته أو وضعه في أي مكان بكل سهولة، فيمكن للمستخدمين وضع الجهاز على أحد جوانبه ومن ثم “تدويره” في سبيل إيجاد أفضل زاوية لعرض المحتوى على السقف أو الجدار.

وتقول آيسر حول ذلك: “يدعم الاتجاه العمودي خاصية العرض الأفقي على الجدار ويعمل على تفعيل نمط عرض بورتريه التلقائي. ويتيح هذا العرض المبتكر للمستخدمين إمكانية عرض الدردشة المرئية المباشرة أو البث المباشر (عبر فيسبوك أو إنستغرام مثلًا) لاسلكيًا باستخدام سطح العرض بكامله دون إظهار الحواف السوداء على الجوانب. وصُمّمت خصائص جهاز C250 مع الأخذ بالاعتبار تحقيق المرونة التامة ومتطلبات الاستخدام اليومية وهي ميزات ستنال إعجاب مستخدمي الهواتف الذكية بكل تأكيد. أما ميزة تصحيح الانحراف فتضمن عرضاً مثالياً من كل الزوايا.”

دقة عالية يوفرها C250i مع الاتصال اللاسلكي

رغم صغر حجمه، إلا أن جهاز C250i يدعم عرض الصور بدقة 1080 بكسل، مع إمكانية تشغيل الجهاز لمدة تصل خمس ساعات بعد كل عملية شحن كاملة، ما يعني عدم الحاجة لوصله بالكهرباء بشكل طويل ومستمر وإمكانية استخدامه بأي مكان.

كما يمكن لمستخدمي نظامي تشغلي أندرويد وiOS توصيل هواتفهم بالجهاز لاسلكيًا دون الحاجة لأي وصلات سواء في المنزل أو خارجه.

فيما توفر وحدة الإضاءة LED أكثر من 30,000 ساعة عمل، إضافة لمجموعة ألوان متنوعة تتوافق بنسبة 100% مع نظام NTSC.

أما درجة التدفق الضوئي فتصل إلى 300 لومن وفق نظام ANSI، فيما تبلغ نسبة التباين 1:5,000. ويقدم الجهاز أيضًا ميزة الشحن العكسي، حيث يعمل كشاحن للهواتف أثناء التنقل، وتتمتع مكبرات الصوت المدمجة معه – التي يمكن وصلها لاسلكيًا بتقنية بلوتوث – بقدرة تبلغ 5 واط لتوفير جودة صوتية عالية عند مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية.

خيارات مختلفة لتوصيل الجهاز

بالإضافة إلى إمكانية الاتصال اللاسلكي مع الجهاز، فإنه يتميز بوجود منفذ HDMI قياسي لتوصيل وعرض المحتوى على الحاسوب المحمول أو الحاسوب المكتبي. بينما توفر منافذ USB من A وB إمكانية عرض مقاطع الفيديو من الهواتف الذكية أو الحواسيب على حد سواء، ويمكن تشغيل المحتوى مباشرة عند التوصيل دون الحاجة لأي برامج تشغيل أو برامج إضافية.

فيما يسمح منفذ USB-A بتشغيل الوسائط المتعددة مباشرة من وحدة التخزين للحصول على تجربة عرض سهلة دون الحاجة لحاسوب شخصي.

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مجموعة PL1

بالإضافة للإعلان عن جهاز C250i، أعلنت آيسر أيضًا عن أجهزة العرض الليزرية الجديدة “بروجيكتور” من فئة PL1 تتمثل في (PL1520i/PL1320W/PL1220).

وتتميز مجموعة PL1 الجديدة بأنها مصممة للمعارض متوسطة الحجم، المناسبات المختلفة، بالإضافة المعارض التجارية، وقاعات الاجتماعات المتنوعة.

وقد صُمّمت هذه الأجهزة لتعمل على بشكل متواصل لأطول فترة ممكنة بفضل ميزة توفير الطاقة في وحدة الإضاءة بتقنية LED التي تعمل لغاية 30,000 ساعة. وتعتبر أجهزة العرض PL1 مثالية لعرض الصور لاسلكيًا في مختلف مجالات العمل كالإعلانات التجارية ولوحات الإعلانات المحلية، بالإضافة إلى عرض مقاطع الفيديو في ردهات الفنادق وغيرها من الاستعمالات. كما تم تصنيف هذه المجموعة من أجهزة العرض ضمن التصنيف IP6X بسبب متانتها العالية مع محرك بصري محكم الإغلاق وإمكانية العرض بزاوية تبلغ 360 درجة ونمط عرض بورتريه، بالإضافة إلى ميزة تصحيح الإنحراف من أربع زوايا.

نظام “كاست ماستر تاتش”: نظام لاسلكي للتحكّم بالعروض “التقديمية باللمس

تم تطوير نظام “آيسر كاست ماستر تاتش” اللاسلكي للتحكّم بالعروض التقديمية بسهولة، حيث يتألف من أجهزة استقبال وإرسال ذات تصميم أنيق تحل محل الأسلاك، بينما يعمل الجهاز مباشرة بعد التوصيل دون الحاجة إلى برنامج، ويمكنه تبديل الإشارات بين مقدمي العروض خلال 0.1 ثانية.

ويمكن التحكم بالجهاز من خلال إشارات اللمس، حيث يتميز بزمن استجابة قصير لعرض الصور يقل عن 100 مللي ثانية.

ويتوافق نظام كاست ماستر تاتش من شركة آيسر مع أجهزة PL1 لضبط إعدادات العرض بكل سلاسة في قاعة الاجتماعات.

أسعار الأجهزة وتوفرها

سيتوفر جهاز العرض الليزري “بروجيكتور” C250i من آيسر في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط اعتبارًا من يناير 2020.

فيما ستبدأ أسعاره بأوروبا من 539 يورو؛ وفي أمريكا الشمالية من 489 دولار؛ وفي الصين بأسعار تبدأ من 3,299 رنمينبي.

أما جهاز آيسر PL1520i فسيتوفر في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ابتداءً من شهر نوفمبر للعام الحالي 2019.

وستبدأ أسعار PL1520i من 1,499 يورو بأوروبا؛ و 1,299 دولار أمريكي في أمريكا الشمالية؛ و 12,299 رنمينبي في الصين.

يُشار أن الأجهزة ربما تختلف في تفاصيلها بحسب المنطقة الجغرافية، لذلك يمكن الحصول على تفاصيل أشمل من موقع الشركة.

التدوينة آيسر تعلن عن طرح جهاز العرض المحمول C250i بتقنية LED وميزة العرض من عدة زوايا مع نمط عرض بورتريه ظهرت أولاً على عالم التقنية.