دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقوم GitHub بإحياء تطبيقها على أندرويد بعد إتاحة إصدار iOS الآن بشكله التجريبي

GitHub تعمل على تطوير تطبيقها الخاص على أندرويد و iOS.

تُعدّ GitHub “جيت هاب” خدمة استضافة على شبكة الإنترنت، وهي بمثابة خدمة تُوفّر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون، ومن منظورنا، تُعدّ GitHub أكبر خدمة استضافة للأكواد موجودة في الوقت الحالي، ومع ذلك وجودها على الهواتف المحمولة غير موجود، فإذا كانت ذاكرتك قوية، لأوّل مرة أصدرت الشركة تطبيقها على أندرويد كان في عام 2012، لكن نهايته كانت في عام 2015.

ويبدو أن المياه الراكدة قد تحرّكت، حيث أعلنت الشركة أنها بصدد تطوير نسخة جديدة من التطبيق على أندرويد و كذلك iOS، مع الإشارة أن نسخة الـ iOS متاحة حاليًا بإصدارها التجريبي، كذلك لم تُحدد الشركة تاريخ بعينه لإطلاق التطبيق رسميًا، سواء على أندرويد أو على النظام الآخر.

من جانبه، سيُركّز التطبيق على توفير الميزات التي قد يحتاجها مطوري البرامج أثناء التنقل، وقد يعني هذا عدم وجود أي تعديل على الكود، لكن سيكون المستخدم قادر على مشاركة التعليقات على المناقشات، وكذلك دمج تغييرات التعليمات البرمجية وحتى عرض الملفات وتصفح الإشعارات، وما إلى ذلك.

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أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، لم تتطرق GitHub إلى موعد إطلاق تطبيقها على أندرويد و iOS، ولكن بدون أدنى شك سيكون ذلك قريبًا، ومعه العديد من المستخدمين سيكونوا سعداء جدًا.

المصدر:

TechCrunch

التدوينة تقوم GitHub بإحياء تطبيقها على أندرويد بعد إتاحة إصدار iOS الآن بشكله التجريبي ظهرت أولاً على عالم التقنية.