شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى يحبط مخططات لداعش للسيطرة على مناطق فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر
وذكر المركز الإعلامى للحشد الشعبى العراقى، فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، "أن تنظيم داعش استغل خلال الفترة الماضية حالة الفراغ الأمنى التى تشهدها بعض المناطق فى محافظة كركوك، وبدأت عناصره بالتنقل من مكان لآخر وكان فى نيتهم شن عمليات إرهابية لإسقاط بعض المناطق".
وأضاف البيان، أن الحشد نجح فى إحباط تلك التحركات وإجهاضها من خلال القيام بعمليات نوعية ونصب كمائن وتأمين المناطق التى تعانى من فراغات أمنية، مؤكدا أن الحشد مستمر بمراقبة تحركات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبى العراقى يحبط مخططات لداعش للسيطرة على مناطق فى كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.