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الحشد الشعبى العراقى يحبط مخططات لداعش للسيطرة على مناطق فى كركوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الحشد الشعبى العراقى، مخططات لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، للسيطرة على بعض المناطق فى محافظة كركوك.

 

وذكر المركز الإعلامى للحشد الشعبى العراقى، فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، "أن تنظيم داعش استغل خلال الفترة الماضية حالة الفراغ الأمنى التى تشهدها بعض المناطق فى محافظة كركوك، وبدأت عناصره بالتنقل من مكان لآخر وكان فى نيتهم شن عمليات إرهابية لإسقاط بعض المناطق".

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وأضاف البيان، أن الحشد نجح فى إحباط تلك التحركات وإجهاضها من خلال القيام بعمليات نوعية ونصب كمائن وتأمين المناطق التى تعانى من فراغات أمنية، مؤكدا أن الحشد مستمر بمراقبة تحركات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى.

 

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