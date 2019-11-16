شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يؤدى صلاة الجنازة على الأمير تركى بن عبدالله ووالدة الأمير سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - عقب صلاة العصر اليوم - صلاة الجنازة على صاحب الأمير تركى بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود ووالدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوى، وذلك بجامع الإمام تركى بن عبدالله بالرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأدى الصلاة مع المفتى العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، و الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، و الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وأبناء الفقيدة الأمراء ( سلطان وبندر ) ، وأبناء الفقيد أصحاب السمو الأمراء ( فيصل وبندر وخالد وعبدالله وفهد ) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.