شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الطلبة الجزائريين: الانتخابات الرئاسية هى الحل الديمقراطى الوحيد للأزمة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، مسعود إلياس بن عقون، أن الانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل هى الحل الديمقراطى الواقعى الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد منذ عدة شهور.

ودعا بن عقون، فى تصريحات اليوم السبت، خلال افتتاح نشاطات الحركة للسنة الجامعية الحالية، إلى العمل لإنجاح الاستحقاق الرئاسى المقبل الذى توفرت له كافة الشروط التى تضمن شفافيته و نزاهته، وقال "الأزمة التى تعيشها البلاد تتطلب من الطلبة العمل لإنجاح الرئاسيات المقبلة باعتبارها الضامن الوحيد لاستقرار ووحدة البلاد".

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كما دعا الطلبة للمشاركة فى بناء الجزائر، وممارسة حقهم فى التعبير فى ظل احترام الرأى الآخر، مشيرا إلى أن الوضع السياسى الذى تمر به البلاد والذى انعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب من كافة الشعب بما فيهم الطلبة التوجه نحو مراكز الاقتراع واختيار الرئيس الشرعى الذى يرونه مناسبا لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بن عقون، أن الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين ستكثف خلال الفترة المقبلة من الحملات التوعوية الرامية لحث الطلبة على المشاركة فى الانتخابات المقبلة حفاظا على مصلحة البلاد، موجها الشكر للجيش الجزائرى الوفى لمبادئ ثورة أول نوفمبر والذى دعم وحمى الحراك الشعبى منذ بداياته حماية لأمن ووحدة البلاد.