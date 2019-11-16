شركتان فرنسيتان للطيران تعتزمان فتح مركز لهندسة الصواريخ فى الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي (توازن) المتخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية ، اليوم السبت ، أن شركتي (إم.بي.دي.إيه) وداسو للطيران الفرنسيتين ، تعتزمان فتح مركز لهندسة الصواريخ ومركز لاختبارات الطيران في الإمارات.
ويأتي هذا الإعلان قبل يوم من انطلاق معرض دبي للطيران غدا الأحد.
وأعلن توازن في بيان أنه سيوقع اتفاقا مع (إم.بي.دي.إيه) لإنشاء أول مراكز الشركة لهندسة الصواريخ في المنطقة. وأضاف أن المركز سيؤسس المعرفة في مراحل ما قبل التطوير والتطوير وهندسة نظم الأسلحة.
وتابع المجلس أنه سيوقع أيضا اتفاقا مع داسو للطيران لإنشاء مركز لاختبارات الطيران في أبوظبي.
وقال المجلس إن هذه المنشأة ستلعب دورا حيويا في وضع أساس البرامج المستقبلية لاختبارات الطيران في المنطقة من أجل دعم التكامل والتطوير في قطاع الدفاع.
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