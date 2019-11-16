شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى تفجير منطقة "الباب" السورية إلى 19 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد قتلى التفجير الذى وقع، اليوم السبت، فى مدينة "الباب" الواقعة شمال شرق مدينة حلب السورية إلى 19 شخصا.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية، عن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، قوله إن "19 شخصا بينهم 13 مدنيا على الأقل قتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب فى مدينة الباب".

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وكانت وكالة الأنباء السورية، قد أفادت فى وقت سابق اليوم، بأن خمسة عشر مدنيا قتلوا، وأصيب عدد آخر بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة فى مدينة "الباب" بريف حلب الشمالى الشرقى، والذى تنتشر فيه مجموعات إرهابية مدعومة من القوات التركية.