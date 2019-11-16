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وزير الداخلية الجزائرى: بلادنا مقبلة على تغيير كبير وجذرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرى صلاح الدين دحمون، اليوم السبت، أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، ستشهد تغييرا كبيرا وجذريا.

 

وقال دحمون، فى تصريحات اليوم بالجزائر العاصمة، إن "الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستشهد تغييرا كبيرا وجذريا ومن واجبنا دعم هذا التحول المنشود الذى عبر عنه شعبنا بكل طلاقة".

 

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وأضاف أن "الشعب الجزائرى، لن يفوته أن يعبر عنه بالكلمة الفاصلة فى الثانى عشر من ديسمبر المقبل، فلا مجال للفصل، وعلينا أن نطلق بريق أمل لمجتمعنا خدمة لغد أفضل".

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية فى 12 ديسمبر المقبل، بين خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

 

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