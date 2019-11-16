حقوقيون فلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

شارك عشرات الحقوقيين والمحامين الفلسطينيين، السبت، في وقفة احتجاجية لمطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على ما قالوا إنها "جرائم حرب" في قطاع غزة.

وطالب المشاركون في الوقفة، التي نظمها "التجمع القانوني للدفاع عن عائلة السواركة" بمدينة دير البلح وسط القطاع، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها.

وفقدت عائلة السواركة 8 من أفرادها، بينهم 5 أطفال وسيدتان، في غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية على منزلهم وهم نائمون، فجر الخميس.

وقال الحقوقي الفلسطيني صلاح عبد العاطي، في كلمة عن المؤسسات الحقوقية المشاركة في الوقفة: "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مستوفية الأركان، ويجب على المجتمع الدولي ملاحقة من أمر بارتكابها والمنفذين".

وعدّ عبد العاطي ذلك "انتهاكا خطيرا لكل قواعد القانون الدولي والإنساني".

ودعا الحقوقي الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد "جلسة استثنائية للنظر في تلك الجرائم، واتخاذ الآليات لمعاقبة مرتكبيها".

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وطالب السلطة الفلسطينية بـ "ضرورة الوفاء بالتزاماتها والتحرك الدبلوماسي السريع لمحاسبة إسرائيل على تلك الجرائم".

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بـ"أحكام القانون الدولي".

وحذر عبد العاطي من خطورة "استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة".

وفجر الثلاثاء، شنت إسرائيل عملية عسكرية استمرت يومين، بدأتها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وأسفرت تلك العملية، وفق وزارة الصحة، عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مئة جريح، فيما أطلق الجناح المسلح لـ "الجهاد" أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية، لم تسفر عن وقوع قتلى، بحسب الجيش الإسرائيلي.

والخميس الماضي، توصلت حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار.

ويبدو اتفاق وقف إطلاق النار هشا، حيث أعقبته عدة عمليات إطلاق صواريخ من القطاع، وغارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع فلسطينية.

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