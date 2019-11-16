أسامة الغساني / الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتقال شخص بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان.
وقال الجيش في بيان مقتضب عبر تويتر، إن نقطة عسكرية رصدت الشخص خلال اجتيازه الحدود من لبنان قادما إلى إسرائيل.
وأضاف البيان أن جنودا اعتقلوا الشخص قرب السياج الحدودي، وتمت إحالته إلى التحقيق.
ولم يورد الجيش الإسرائيلي تفاصيل أخرى تتعلق بالحادثة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعتقال شخص بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.