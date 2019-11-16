الجيش الإسرائيلي: اعتقال شخص بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان

أسامة الغساني / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتقال شخص بعد اجتيازه الحدود قادما من لبنان.

وقال الجيش في بيان مقتضب عبر تويتر، إن نقطة عسكرية رصدت الشخص خلال اجتيازه الحدود من لبنان قادما إلى إسرائيل.

وأضاف البيان أن جنودا اعتقلوا الشخص قرب السياج الحدودي، وتمت إحالته إلى التحقيق.

ولم يورد الجيش الإسرائيلي تفاصيل أخرى تتعلق بالحادثة.

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