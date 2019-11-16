السودان.. 14 ديسمبر موعدا للنطق بالحكم على البشير

الخرطوم / الخليج 365

قال المحامي محمد حسن الأمين، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إن المحكمة ستصدر حكمها على موكله منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "الأمين" عقب انتهاء الجلسة الحادية عشر لمحاكمة البشير، العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال المحامي السوداني إن "فريق الدفاع عن البشير سيقدم مرافعة أمام المحكمة في 8 ديسمبر المقبل بعد أن يقدم الادعاء مرافعته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أن تصدر المحكمة قرارها في جلسة تعقدها بتاريخ 14 ديسمبر المقبل".

غير أن "الأمين" لم يستبعد أن يتم تأجيل النطق بالحكم لأي ظروف (لم يحددها).

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

وأقر البشير، نهاية أغسطس/ آب الماضي، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.

وفي السياق، أشار المحامي "الأمين" إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، سيؤكد خلال مرافعته المقبلة، أن البشير لم ينفق دولارا واحدا على نفسه، وإنما صرف الأموال بشهادة الشهود على الأمن القومي السوداني ودعم الصحة والتعليم.

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وخلال جلسة السبت، استمعت المحكمة إلى شاهد المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم، حول أوجه صرف الأموال المضبوطة لدى البشير.

وقال الطاهر إنه لا علم له بأوجه صرف الأموال، التي تلقها البشير من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي 31 أغسطس الماضي، كشف البشير خلال المحكمة عن أوجه صرف هذه الأموال، وقال إنها أنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية ومنها التصنيع الحربي، السلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع وجامعة إفريقيا العالمية.

وأشار المراجع العام في شهادته، إلى أن رئاسة الجمهورية خضعت للمراجعة خلال السنوات الماضية، ولم يتم الكشف عن مخالفات مالية لديها في عام 2018.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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