نبع السلام.. جنود أتراك ينقذون كلبا مصابا في "رأس العين"

أنقرة/ الخليج 365
أنقذ جنود أتراك كلبا تعرض لإصابة كبيرة في ساقه بمنطقة "رأس العين" التي جرى تحريرها من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.
ونشرت وزارة الدفاع التركية السبت، عبر حسابها في "تويتر"، صورة للكلب المصاب وقد خضع للعلاج من قبل عدد من الجنود الأتراك.
وقالت إن الجنود نقلوا الكلب المصاب إلى مخفر حدودي بمنطقة "جيلان بينار" بالجانب التركي.
وأضافت: "أجري الإسعاف الأولي لصديقنا اللطيف في المخفر، وعلاجه مستمر من قبل الأطباء البيطريين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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