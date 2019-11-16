وقفة احتجاجية ضد جرائم إسرائيل بحق قطاع التعليم في غزة

غزة / محمد أبو دون / الخليج 365

نظمت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، السبت، وقفة احتجاجية استنكرت فيها الجرائم الإسرائيلية بحق الطلبة والمدارس.

وطالبت الوزارة خلالها المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤوليته تجاه ما تتعرض له العملية التعليمية في فلسطين، من انتهاكات متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي بمختلف المناطق.

وأقيمت الوقفة داخل أسوار مدرسة عبد الله بن رواحة الأساسية (حكومية)، التي ارتقى من طلبتها 3 شهداء خلال التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

والشهداء هم معاذ محمد السواركة (7 أعوام)، ومهند رسمي السواركة (12 عاما)، ووسيم محمد السواركة (13 عاما)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في حينه.

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والخميس، ذكرت الوزارة في بيان، وصل للأناضول، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير أدى إلى استشهاد 6 طلاب، يدرسون في مؤسسات تعليمية مختلفة.

ولفتت أن مئات الأطفال والطلبة الآخرين أصيبوا "بحالات هلع وخوف نتيجة القصف الصهيوني الهمجي الذي يستهدف بيوت الآمنين".

ووفقا للبيان، فإن 15 مدرسة تضررت من التصعيد، وشملت الأضرار انهيار جدران وتصدعات فصول وتحطيم أبواب ونوافذ، وغيرها.

يشار أن حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل توصلتا إلى وقف إطلاق نار، الخميس، عقب جولة قتال قصيرة، استمرت يومين.

وأسفرت الجولة عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مئة جريح، بحسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.