سوريا.. ارتفاع قتلى تفجير "الباب" الإرهابي إلى 18 مدنيا

الباب / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع السبت في منطقة "الباب" شمالي سوريا، إلى 18 قتيلا، جميعهم مدنيون.

وقال مراسل الخليج 365، إن هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة، وقع في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية "درع الفرات".

وفي حصيبة أولية، أسفر الهجوم عن مقتل 10 وإصابة 30 مدنيا، كما تسبب التفجير باحتراق عدد من السيارات، وأضرار كبيرة في المباني المحيطة.

ولاحقا، لقي 8 مصابين مصرعهم، ليرتفع عدد الضحايا إلى 18.

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وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المنطقة لإطفاء الحرائق.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، احتلاله منطقة "تل رفعت" شمال غربي "الباب".

ويستهدف التنظيم الإرهابي المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر، انطلاقا من "تل رفعت".

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