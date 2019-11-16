أصحاب “السترات الصفراء” يحيون الذكرى السنوية الأولى لانطلاقها

صحيفة الخليج الالكترونية

يعتزم أعضاء حركة “السترات الصفراء” الفرنسية تنظيم سلسلة من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم السبت وغدا الأحد، في محاولة لإظهار قدرتهم على حشد الدعم في الذكرى السنوية الأولى لحركتهم.

وذكرت قناة “فرنسا 24” اليوم السبت أن الأعداد التي شاركت في المظاهرات ومستويات العنف، تضاءلت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، عما كانت عليه في ذروة الحركة، التي بدأت في 17 نوفمبر العام الماضي، بمظاهرات ضخمة في باريس، شارك فيها حوالي 300 ألف شخص.

لكن أصحاب السترات الصفراء يريدون أن تظهر احتجاجاتهم اليوم السبت- وهو اليوم التقليدي للاحتجاجات- وأيضا غدا الأحد- الذكرى السنوية لحركتهم- للرئيس ايمانويل ماكرون أنهم لا يزالون قوة يُحسب حسابها.

ومن المقرر تنظيم حوالي 200 مظاهرة، حيث تتوقع السلطات أن ينظم عدة آلاف مسيرات في العاصمة، وتشمل تلك التقديرات بضع مئات من المتظاهرين الأصوليين من اليسار المتطرف واليمين المتطرف، الذين كانوا غالبا وراء أسوأ مشاهد الفوضى، ولدى فرنسا تاريخ طويل من الاحتجاجات العنيفة، لكن ضراوة المظاهرات التي حدثت الشتاء الماضي ومزاعم بشأن وحشية الشرطة، أثارت صدمة في البلاد.