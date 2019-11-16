"فيس بوك" تحذف 3.2 مليار حساب مزيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

أعلنت شبكة "فيس بوك" الاجتماعية الأكثر استخداماً في العالم، اليوم الخميس، عن حذف 3 مليارات و200 مليون حساب مزيف بين أبريل(نيسان) وسبتمبر(أيلول) الماضيين، تدار في معظمها من جانب روبوتات، كما حذفت 11.4 مليون محتوى يحرض على الكراهية. ونشرت الشبكة الاجتماعية التي يديرها مارك زوكربيرغ أمس الأربعاء، رابع نسخة من تقريرها حول الالتزام بالمبادئ العامة والذي يستعرض تقدم الشركة في مجال مواجهة الحسابات والمعلومات المزيفة والأنشطة غير القانونية والمحتويات التي تعتبر غير مناسبة. وتمثل 3 مليارات و200 مليون حساب مزيف جرى حذفها في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، أكثر من ضعف مليار و554 مليون حساب جرى حذفها في نفس الفترة من عام 2018. وبجانب المحتويات التي "تحرض على الكراهية"، تم حذف 18.5 مليون رسالة تتضمن مشاهد استغلال جنسي بحق أطفال و4.5 مليون رسالة تتعلق بحالات انتحار وإلحاق الضرر بالنفس و5.7 مليون رسالة تسعى لملاحقة مستخدمين آخرين. وتعد هذه المرة الأولى التي تحذف فيها الشركة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية محتويات تتعلق بحالات الانتحار أو إلحاق الضرر بالنفس.

