أشياء تتمنى كل امرأة لو عرفتها قبل الزواج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

يختلف انطباع العديد من النساء عن الحياة الزوجية بعد الزواج عما كان عليه أيام الخطوبة، حيث تطغى مسؤوليات المنزل والاعتناء بالأطفال على مشاعر الحب بشكل تدريجي.



وتجهل بعض النساء ما ينتظرهن من مسؤوليات ومتاعب بعد الزواج، ويقتصر تفكيرهن على الأفكار الرومانسية عن الحب في الأفلام والقصص الخيالية والتي لا تنطبق في كثير من الأحيان على الواقع.

ويقدم موقع يور تانغو مجموعة من الأشياء التي تتمنى معظم النساء لو عرفنها قبل الإقدام على الزواج:

1- أتمنى لو كنت أعرف حقيقة الزواج

تحصل معظم النساء على معلوماتهن عن الزواج من خلال وسائل الإعلام والأفلام والبرامج التفلزيونية وغيرها من المصادر التي لا تقدم بالضرورة معلومات دقيقة عن الزواج، فمعظم هذه المصادر تعطي فكرة مثالية عن الزواج تختلف كثيراً عما هو الحال في الواقع.

2- أتمنى لو كنت أعرف أكثر عن نفسي

تبدأ المرأة باكتشاف صفات جديدة عن نفسها بعد الزواج، فهي مطالبة بأشياء لم يكن عليها فعلها في الماضي، فالحياة بعد الزواج مختلفة بشكل كبير عما كانت عليه أيام العزوبية، وعلى الزوجة أن تغير الكثير من سلوكياتها في سبيل إرضاء زوجها.

Advertisements

3- أتمنى لو لم أكن في عجلة من أمري

تشعر الكثير من النساء بالندم للزواج في وقت مبكر، وتتمنى بعضهن أن يعود الزمن إلى الوراء لتعيش حياة العزوبية لوقت أطول قبل أن تتزوج وتنتقل إلى حياة المسؤولية.

4- أتمنى لو كنت أعرف مدى تأثير الأهل على الزوجين

تفاجىء العديد من النساء بالتأثير الكبير لعائلة الزوج أو الزوجة على حياة الزوجين، فالزواج مؤسسة اجتماعية متكاملة لا تقتصر على الزوجين بل تمتد لتشمل عائلتيهما وأصدقائهما ومحيطهما الاجتماعي.

5- أتمنى لو كنت أعرف أبعاد الصفات السلبية للرجل

من الضروري أن تدرك المرأة أن أي صفة سلبية في الزوج يمكن ان تطفو على السطح بشكل واضح بعد الزواج، فالحال أيام الخطوبة سيتغير كثيراً عندما يعيش الزوجان تحت سقف واحد، وأي سلوك سلبي بسيط قبل الزواج سيزداد سوءاً بعد الزواج.

6- أتمنى لو كنت أكثر حرصاً بالتعامل مع المال

تفتقر المرأة في كثير من الأحيان إلى الحرص في التعامل مع المال قبل الزواج، وتنفقه يميناً وشمالاً وخاصة إذا كان والداها يقدمان لها المال بسخاء، إلا أن الأمور ستتغير بالتأكيد بعد الزواج، ويجب أن تتعلم الزوجة الحرص على أموال زوجها لتأمين مصروفات الأسرة.