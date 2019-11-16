هكذا تحمي جسدك من الرائحة الكريهة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تنتشر مشكلة رائحة الجسد غير المحببة خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة، ويرتبط هذا الأمر بالنظافة الشخصية بالطبع، إضافة إلى النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص والألبسة والأحذية التي يختارها.

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وقد تؤثر هذه المشكلة بشكل كبير وسلبي على حياة الشخص الاجتماعية والمهنية وغيرها، ويمكن بتغييرات بسيطة جدا التخلص منها.

ولتفادي رائحة الجسد غير المحببة،يجب الاستحمام المنتظم يساعد في تقليل البكتيريا التي تتكون فوق الجلد، اختيار الملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية يسمح للجسم بالتنفس، الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على روائح قوية مثل البصل والثوم، وتجفيف القدمين جيدا يقلل من نمو الميكروبات بين أصابع القدم، اختيار الأحذية المصنوعة من المواد الطبيعية يسمح للقدمين بالتنفس، ولبس جوارب من القطن والصوف يساعد على بقاء القدمين جافتين، وتعريض القدمين للهواء كلما سنحت الفرصة.