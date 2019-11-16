دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Files من جوجل يدعم الآن "جوجل كاست" على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

مع تطبيق Files يمكنك عرض الوسائط بلا إنترنت من الهاتف على التلفزيون أو على أي جهاز متوافق مع جوجل كاست وبدون استخدام البيانات.

إن كنتم تتذكرون، فقد بدأ تطبيق Files من جوجل كتطبيق من تطبيقات “Go” الخفيفة، وقد تم الترويج له بناءً على ذلك، وعلى الرغم من تجاهل هذه الفئة، إلّا أنه ما زال تطبيقًا مُصمم بشكل أساسي للمستخدمين الذين يعانون من اتصال انترنت ضعيف، ومع ذلك فإن أغلب مميزاته لا تعتمد على الإنترنت، على سبيل المثال، ميزة تنظيف الجهاز ومشاركة الملفات “peer-to-peer”، ومؤخًرًا اكتسب التطبيق دعم لنقل الوسائط المحلية، والآن أصبح يدعم الكروم كاست الذي لطالما انتظاره.

واستنادًا إلى سجل التغيير للتطبيق من على صفحته على متجر جوجل بلاي، أصبح التطبيق الآن يدعم “جوجل كاست”، بالتالي سيتمكّن المستخدم الآن من عرض الوسائط بلا إنترنت من الهاتف على التلفزيون أو على أي جهاز متوافق مع Cast وبدون استخدام البيانات.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، فعند التوجّه الآن إلى قسم “التصفّح” في التطبيق، اختر أي فئة أثناء وجودك على نفس شبكة الواي فاي، وسترى أيقونة “كاست” في الشريط العلوي للتطبيق، وبمجرد الاتصال بالهدف الذي تختاره، يمكنك نقل الملفات من هاتفك، على أن يعمل التطبيق على أساس محلي، لذلك لن تحتاج إلى استخدام شبكة واي فاي أو النطاق الترددي لشبكة الهاتف المحمول.

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أخيرًا، بمجرد تثبيت هذا التحديث لتطبيق Files، يجب أن تكون هذه الوظيفة متاحة لديك، وفي حالة عدم وصولها لك، ببساطة، قم بتثبيت ملف الـ APK الخاص بالتحديث من هنا.

تحميل تحديث Files على أندرويد.

التدوينة تطبيق Files من جوجل يدعم الآن “جوجل كاست” على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.