طيران الاحتلال يشن غارات عدّة على مناطق في قطاع غزة

جدّد طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قصفه على عدد من المواقع في قطاع غزة، ما أوقع أضرارًا مادية جسيمة.
وقالت وكالة «وفا» الفلسطينية، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بأكثر من 10 صواريخ مواقع وأهدافًا وأراضي زراعية شمال غرب مدينة غزة وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وأكد أن طائرات حربية من نوع «إف 16» قصفت بثمانية صواريخ موقعين شمال غرب مدينة غزة، ما أدّى إلى تدميرهما بالكامل، وتضرر منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.
كما قصفت طائرات حربية من نوع «أباتشي»، «وإف 16» بنحو ثلاثة صواريخ، موقعًا غرب بلدة بيت لاهيا، ما أدّى إلى تدميره، وإلحاق أضرار في الممتلكات القريبة من الاستهداف.
ودعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنّب وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين عقب جولة التوتر الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال بيان صدر عن مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه «يجب على إسرائيل ممارسة ضبط النفس وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع الإصابات في صفوف المدنيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي».
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب مع الاحتلال الإسرائيلي نتائج التحقيق في حادث قتل 8 أفراد من نفس العائلة في غزة قبل يومين والذي ينبغي أن يكون شفّافًا، وأن يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن المحاسبة.
وفي الوقت نفسه، أكد بيان الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الصواريخ على التجمعات المدنية في إسرائيل أمر غير مقبول.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمال حصيلة القتلى في جولة التوتر التي بدأت فجر الثلاثاء حتى صباح اليوم بلغت 34 قتيلًا بينهم 8 أطفال و3 سيدات، بينما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحًا بينهم 46 طفلًا و20 سيدة.
وبدأت جولة التوتر باغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا وزوجته فجر الثلاثاء، تبعه رد الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على إسرائيل.
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