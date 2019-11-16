اخبار الخليج

اتحاد نقابات موظفى البنوك فى لبنان يبحث الأسبوع الجارى إنهاء الإضراب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات موظفى البنوك فى لبنان يبحث الأسبوع الجارى إنهاء الإضراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس اتحاد نقابات موظفي البنوك في لبنان، اليوم السبت، إن الاتحاد سيجتمع يوم الأحد أو الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة.

وبدأ الاتحاد إضرابا يوم الثلاثاء، بسبب مخاوف تتعلق بالأمان حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة.

وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد، إن البنوك قد تعيد فتح أبوابها يوم الاثنين ، في أقرب تقدير إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية. وعبر عن دعمه للخطة لكنه قال إنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن.

Advertisements

وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد نقابات موظفى البنوك فى لبنان يبحث الأسبوع الجارى إنهاء الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا