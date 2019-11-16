شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات موظفى البنوك فى لبنان يبحث الأسبوع الجارى إنهاء الإضراب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس اتحاد نقابات موظفي البنوك في لبنان، اليوم السبت، إن الاتحاد سيجتمع يوم الأحد أو الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة.
وبدأ الاتحاد إضرابا يوم الثلاثاء، بسبب مخاوف تتعلق بالأمان حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة.
وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد، إن البنوك قد تعيد فتح أبوابها يوم الاثنين ، في أقرب تقدير إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية. وعبر عن دعمه للخطة لكنه قال إنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن.
وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد نقابات موظفى البنوك فى لبنان يبحث الأسبوع الجارى إنهاء الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.