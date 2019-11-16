شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر تضرب البصرة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالى العراقى، اليوم السبت، أن هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال الكويت، بالقرب من حدود مدينة البصرة العراقية.
وذكرت الهيئة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "مركز الهزة وقع بالقرب من حدود البصرة، وبعمق 9 كيلومترات".
يذكر أن، العاصمة بغداد ومحافظات أخرى بالعراق شهدت، خلال العامين الماضيين، عددا من الهزات الأرضية التى أدت إلى أضرار بشرية ومادية.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر تضرب البصرة بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.