شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر تضرب البصرة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالى العراقى، اليوم السبت، أن هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال الكويت، بالقرب من حدود مدينة البصرة العراقية.

Advertisements

وذكرت الهيئة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "مركز الهزة وقع بالقرب من حدود البصرة، وبعمق 9 كيلومترات".

يذكر أن، العاصمة بغداد ومحافظات أخرى بالعراق شهدت، خلال العامين الماضيين، عددا من الهزات الأرضية التى أدت إلى أضرار بشرية ومادية.