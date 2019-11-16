شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عراقى: متظاهرون يسيطرون على ساحة الخلانى وجسر السنك فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر عراقى، اليوم السبت، بأن متظاهرين سيطروا على جسر السنك الرابط بين ساحة الخلانى والشارع المؤدى للمنطقة الخضراء "مقر الحكومة والبرلمان والرئاسة" فى وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر العراقى، فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن المتظاهرين اعتلوا مبنى مرأب السنك متعدد الطوابق فى منطقة السنك وسيطروا عليه، موضحا أن المتظاهرين سيطروا على جسر السنك من جهة ساحة الخلانى".

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وأشار المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إلى انسحاب القوات الأمنية العراقية من ساحة الخلانى وجسر السنك، مؤكدا أن أسباب انسحابها غير معروفة حتى هذه اللحظة.

وتشهد العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى، منذ أواخر الشهر الماضى، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وتصاعدت وتيرتها مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلا عن القوات الأمنية.