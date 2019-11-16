شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تحبط عملية إرهابية فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، عن إحباط عملية إرهابية لاستهداف المصلين أثناء صلاة الجمعة، أمس، بأحد جوامع البغدادى فى محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الفرقة السابعة من قوات شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف المصلين بأحد جوامع ناحية البغدادى بقضاء "هيت" فى الأنبار.

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وأضاف البيان، أن القوات وصلت إلى مكان الحزام الناسف، الذى كان سيستخدم فى العملية الإرهابية، فضلا عن ضبط رمانة هجومية، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها.