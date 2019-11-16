شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. الداخلية تعلن مقتل قياديين بتنظيم "داعش" الإرهابى فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن مقتل قياديين اثنين بتنظيم داعش الإرهابى فى كركوك.
ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، قالت الوزارة فى بيان، إن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية، تمكنت من تعقب ورصد تحركات عناصر داعش الإرهابية فى ناحية الرياض بمحافظة كركوك التى يختبئون بها فى إحدى القرى الزراعية.
وأضافت الداخلية، أنها نجحت فى قتل اثنين من القيادات الإرهابية وتدمير وكرهم وضبط المواد الموجودة بداخله، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك واستخبارات الشرطة الاتحادية.
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