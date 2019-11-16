شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: الجيش الإسرائيلى يؤكد شن غارات جديدة على مواقع لحركة "حماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال المتحدث الرسمى باسم الجيش الإسرائيلى، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكترونى، "إن طائرات نفاثة وطائرات بدون طيار نفذت هجمات على مواقع لحماس، وكان من بين الأهداف مخيم عسكرى لحماس وقاعدة تستخدمها الحركة لأغراض عسكرية بحرية".

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وأضاف المتحدث، أن الغارات جاءت ردا على الهجمات الصاروخية، التى أطلقت على إسرائيل خلال الليلة الماضية، معتبرا أن حركة حماس مسؤولة عن كافة التصعيدات التى تحدث فى القطاع.

وكانت إسرائيل قد بدأت قبل يومين، غارات جوية عدة على قطاع غزة، وقالت إنها تستهدف قيادات بحركة الجهاد الإسلامى، وأسفرت تلك الغارات عن مقتل العشرات فى القطاع، من بينهم امرأتان وخمسة أطفال لم تتجاوز أعمارهم سنتين وثلاث سنوات.