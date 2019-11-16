شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: نتابع التحقيق الإسرائيلى فى قتل 8 أفراد من عائلة فلسطينية واحدة والان مع تفاصيل الخبر
وذكر مكتب الاتحاد الأوروبى فى القدس، فى بيان بثته وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، " تمت إحاطتنا علما بالتحقيق العسكرى الإسرائيلى فى الحادث، الذى قتل فيه 8 أفراد من نفس العائلة الفلسطينية يوم 13 نوفمبر الجاري، موضحا أنه سيتابع عن كثب مع السلطات الإسرائيلية نتائج التحقيق الذى ينبغى أن يكون شفافا ويتماشى مع المعايير الدولية وأن يضمن المحاسبة".
وأضاف البيان، "أن 34 فلسطينيًا، بينهم 8 أطفال، قُتلوا فى غارات جوية إسرائيلية فى الأيام الأخيرة فى غزة، معربا عن حزنه إزاء مقتل المدنيين وطالب إسرائيل ممارسة ضبط النفس وبذل كل ما فى وسعها لتجنب وقوع الإصابات فى صفوف المدنيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولى".
وكان الجيش الإسرائيلى، قد ادعى أنه تم قتل العائلة بالخطأ بعد أن اعتقد أن المنزل خال من السكان عند قصفه.
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