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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: السودان بلد غنى بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، أن السودان بلد غنى بالموارد، ولن يحتاج إلى المعونات إذا أحسن استخدام تلك الموارد.
وكتب حمدوك، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "السودان بلد غني بالموارد، إن أحسنا استخدام هذه الموارد لن نحتاج للمعونات".
وأشار حمدوك، إلى المؤتمر الخامس العام للتنمية المستدامة والشاملة، قائلا: "إنى اتطلع لمخرجات هذا المؤتمر المهم لمساعدة السودان على التقدم الاستراتيجى فى هذه الأوقات الصعبة"، مضيفا: "يمثل المؤتمر الخامس العام للتنمية المستدامة والشاملة بتنظيم من المجموعة السودانية للأبحاث خطوة نحو الاتجاه الصحيح".
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