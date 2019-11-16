مقتل 10 مدنيين جراء تفجير إرهابي في "الباب" السورية

الباب/ الخليج 365

قُتل 10 مدنيين، السبت، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في منطقة "الباب" شمالي سوريا.

وقال مراسل الخليج 365 إن هجومًا إرهابيًا بسيارة مفخخة وقع في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية "درع الفرات".

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 وإصابة 30 مدنيًا على الأقل، وفق معلومات أولية، وسط مخاوف من زيادة عدد القتلى.

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كما تسبب التفجير باحتراق عدد من السيارات، وأضرار كبيرة في المباني المحيطة.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المنطقة، فيما بدأت القوات الأمنية بالتحقيق للكشف عن منفذي الهجوم.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي احتلاله لمنطقة "تل رفعت" شمال غربي "الباب".

ويستهدف التنظيم الإرهابي المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر انطلاقًا من "تل رفعت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.