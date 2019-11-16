الدفاع التركية تنشر مشاهد لإنشائها الطرق في "تل أبيض" السورية

أنقرة / فردي توركتن / الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو يظهر أعمال بناء طريق في منطقة "تل أبيض" السورية، التي جرى تحريرها من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام".

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، السبت، إنه تم حل مشكلة الطريق التي كان أهالي "تل أبيض" يعانونها مثل المشاكل الأخرى.

وتضمن المقطع مشاهد للأعمال التي تقوم بها آليات مرسلة من أنقرة تحت مراقبة الجنود الأتراك.

ويقول أحد سكان "تل أبيض" خلال متابعته الأعمال، "نشكر الحكومة التركية على هذه الجهود، وعلى تحريرنا من منظمة بي كا كا".

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وأضاف: "الحمد لله فتحت لنا الطرق.. هذا الطريق كنا لا نستطيع السير فيه منذ 4 ـ 5 سنوات، وكنا نمشي مسافة 15 كيلومترا".

وتابع: "نشكر الحكومة التركية وجميع إخواننا في تركيا لأنهم خلصونا من هذا الاحتلال.. وكنا ننتظر قدوم تركيا منذ 5 سنوات، وعندما كان الطيب أردوغان يلقي خطابا، نفرح ونقول إن الفرج جاءنا.. والحمد لله تحقق الحلم".

وأردف: "سنكون سعداء إذا ساعدتمونا في تأمين الكهرباء والمياه والخبز والطرق بشكل تدريجي على قدر استطاعتكم".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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