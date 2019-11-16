وظائف شاغرة في مركز أرامكو

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين؛ للعمل في فروع المركز بالمنطقة الشرقية.
وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالية: « طبيب جراحة الفم والوجه والفكين، طبيب أسنان عام، منسق المشروع/ مدير التمريض- وحدة العمل والتسليم، أخصائي ممارس الوقاية من العدوى، مستشار قانوني أول ».
وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .
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