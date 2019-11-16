وظائف شاغرة في مركز أرامكو

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين؛ للعمل في فروع المركز بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالية: « طبيب جراحة الفم والوجه والفكين، طبيب أسنان عام، منسق المشروع/ مدير التمريض- وحدة العمل والتسليم، أخصائي ممارس الوقاية من العدوى، مستشار قانوني أول ».

وأشار إلى أن التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .