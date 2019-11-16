المسحل: “خليجي24” لن يُؤجل الجولة العاشرة من دوري ‏المحترفين

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن الجولة ‏العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستُقام في موعدها ولن تؤجل، رغم ضيق الوقت، عقب الإعلان عن ‏مشاركة المنتخب الأخضر في “خليجي 24″‏‎ بدولة قطر.‎

‏وقال المسحل في تصريحات لـ “قناة 24 الرياضية”، إن الاتحاد ‏سيجتمع مع المدير الفني للمنتخب المدرب الفرنسي “هيرفي رينارد” ورابطة دوري ‏المحترفين والأندية لتحديد الاستراتيجية المتبعة خلال الفترة المقبلة.‏

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أعلن مواعيد مباريات ‏”الأخضر” الذي يلتقي في مباراته الأولى مع منتخب ‏الكويت في 27 نوفمبر، بينما ستكون مباراته الثانية أمام منتخب البحرين في 30 ‏نوفمبر، فيما ستكون الثالثة أمام منتخب عُمان في 2 ديسمبر.‏