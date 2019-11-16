- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستُقام في موعدها ولن تؤجل، رغم ضيق الوقت، عقب الإعلان عن مشاركة المنتخب الأخضر في “خليجي 24″ بدولة قطر.
وقال المسحل في تصريحات لـ “قناة 24 الرياضية”، إن الاتحاد سيجتمع مع المدير الفني للمنتخب المدرب الفرنسي “هيرفي رينارد” ورابطة دوري المحترفين والأندية لتحديد الاستراتيجية المتبعة خلال الفترة المقبلة.
وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أعلن مواعيد مباريات ”الأخضر” الذي يلتقي في مباراته الأولى مع منتخب الكويت في 27 نوفمبر، بينما ستكون مباراته الثانية أمام منتخب البحرين في 30 نوفمبر، فيما ستكون الثالثة أمام منتخب عُمان في 2 ديسمبر.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر المسحل: “خليجي24” لن يُؤجل الجولة العاشرة من دوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.