تعرف على ما حدث بين #ميسي و #تيتي

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الخليج - رويترز
تراشق قائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، لفظياً مع مدرب البرازيل تيتي، خلال مواجهة ودية لكرة القدم بين عملاقي أمريكا الجنوبية في الرياض، لكن المهاجم كان من ضحك أخيراً، بعد أن واصل فريقه مسيرته الجيدة بالفوز 1-0.
بدا ميسي ينظر إلى جانب الملعب، ويضع إصبعه على فمه، ثم قام بإشارة أخرى بيده بدت موجهة إلى مدرب البرازيل.
واعترف تيتي بأنه اشتكى للحكم خلال الشوط الأول، وقال إنه تبادل الكلمات مع ميسي.
وأوضح تيتي: “كنت اشتكي لأن ميسي كان يجب أن يحصل على إنذار، وطالبني بالسكوت، ثم أخبرته بأن يغلق فمه”.
وقدم ميسي عرضاً رائعا مع الأرجنتين، خلال عودته للنشاط الدولي، عقب إيقافه لـ4 مباريات.
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