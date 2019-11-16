نقل الرئيس الصربي “ألكسندر فوتشيتش” للمستشفى إثر وعكة صحية

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الخليج - رويترز
أعلن مكتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، السبت، أن الأخير نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لمشاكل في القلب.
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وقال البيان إن الرئيس فوتشيتش (49 عاما) نُقل إلى مستشفى عسكري في بلجراد الجمعة، بسبب مشاكل تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.
وقال مسؤول حكومي لـ”رويترز” بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته: “حالة الرئيس مستقرة الآن”.
وأصبح فوتشيتش رئيسا للوزراء عام 2014 وانتُخب رئيسا في عام 2017.
ورغم أن منصب الرئاسة شرفي، فإن فوتشيتش يحظى بنفوذ سياسي بصفته رئيس الحزب التقدمي الصربي الذي يتولى السلطة منذ عام 2012.
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