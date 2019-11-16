احتجاجات #لبنان تدخل شهرها الثاني الخليج - سكاي نيوز يواصل المحتجون في لبنان تحركاتهم في الشارع للضغط على الطبقة السياسية في البلاد من أجل الرحيل، مع دخول المظاهرات شهرها الثاني، السبت. ودعا التجمع النقابي المستقل إلى مظاهرة ستجوب شوارع العاصمة بيروت ظهر السبت، وصولا إلىساحة رياض الصلح وفق ما ذكرت مراسلة سكاي نيوز عربية. وبالتزامن مع مسيرة التجمع النقابي ستنطلق مبادرة جديدة تحت عنوان “باص الثورة” من عكار، وتجوب كل الساحات وصولا إلى مدينة صور جنوبا. Advertisements ويوصل الشارع اللبناني الضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون، للدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس لتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين، تكون قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. انشر الخبر : 16/11/2019 1:25 م وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/280297.html

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