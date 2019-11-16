انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز انطلاق الحافلات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي في سورية ، وفق ما أعلنت الشرطة في المدينة اليوم السبت . ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل . يشار إلى أن مدينة الباب تخضع لسيطرة فصائل المعارضة.

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