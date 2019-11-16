ما هي القيمة الغذائية للطحينة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الطحينة هي زبدة بذور السمسم المقشور المحمّص، وهي أحد المقوّمات الرئيسية لعمل الحُمّص والباباغنوج. للطحينة فوائد غذائية عديدة وأخرى محتملة، إليك ما تحتاج معرفته عنها:



القيمة الغذائية للطحينة:

بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تزوّد الملعقتان الكبيرتان من الطحينة الجسم بـ 178 سعرة حرارية. وتحتوي الملعقتان على16 غراماً من الدهون، و6 غرامات من الكربوهيدرات، و3 غرامات من الألياف، و5 غرامات من البروتين، ولا تحتوي على أي نسبة من السكر.

توفر الملعقتان من الطحينة30 بالمائة من احتياجات الجسم من الثيامين، و24 بالمائة من احتياجات الجسم من المغنيسيوم، و22 بالمائة من الفسفور، و14 بالمائة من الحديد، و12 بالمائة من الكالسيوم.

Advertisements

من مميزات الطحينة أيضاً أن الـ 16 غراماً من الدهون التي تحتويها الملعقتان تنقسم إلى 14 غراماً من الدهون الصحية التي تفيد القلب والشرايين، وغرامين فقط من الدهون المشبعة. أي أن كمية الدهون التي تبدو كبيرة في الطحينة أغلبها من الدهون الصحية.

الفوائد الصحية للطحينة:

القلب. الطحينة مفيدة للقلب من عدة جوانب، فقد بينت دراسة أن تناول الطحينة بانتظام لمدة 4 أسابيع يؤدي إلى خفض الكولسترول. وأنه بعد التوقف عن أكل الطحينة لمدة 4 أسابيع أخرى عادت مستويات الكولسترول إلى الارتفاع من جديد.

السرطان. قشور السمسم لديها بنية مماثلة لهرمون الاستروجين، وهي قادرة على ربط مستقبلات الاستروجين، وحماية الجسم من أنواع السرطان المرتبطة بهذا الهرمون.

التهاب المفاصل. أفادت دراسة نشرتها مجلة الأمراض الروماتيزمية أن مجموعتين من مرضى التهاب المفاصل قد أعطيتا نوعين من العلاج لتخفيف الألم، الأولى أعطيت الجلوكوزامين والتايلانول مرتين يومياً، والمجموعة الثانية أعطيت 40 غراماً من بذور السمسم المسحوق، التي تعادل ملعقتين من الطحينة. وبينت النتائج أن المجموعة التي أعطيت بذور السمسم خفّ الألم لديها بدرجة أكثر، وتعرّضت لآثار جانبية أقل مقارنة بالمجموعة التي تناولت التايلانول.

صحة العظام. يفيد المغنيسيوم والكالسيوم اللذين تحتويهما الطحينة العظام، خاصة من حيث زيادة كثافتها، وهو أمر هام للنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية وللجنسين مع التقدم في العمر حيث تزداد مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.