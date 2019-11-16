تعرف على مقدار الملح المناسب للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كلوريد الصوديوم عنصر أساسي لإدامة حيوية الجسم، خاصة عملية توازن السوائل، ونبضات الأعصاب والعضلات، ووظائف القلب، يحتاج الإنسان كميات قليلة بشكل عام من الصوديوم في طعامه.



ويمثل عنصر الصوديوم حوالي 40 بالمائة من الملح، والبقية للكلوريد، لكن يتزايد باستمرار حجم مدخلات الجسم من الملح في طعامنا مهدداً بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، وينطبق ذلك على الأطفال مثل الكبار.

الحد الأقصى المسموح به للطفل في عمر بين 4 و8 سنوات في اليوم هو 1200 ملغ من الصوديوم، أو 3000 ملغ من الملح تعادل الملعقة الصغيرة من الملح 2000 ملغ من الصوديوم، وثلاثة أرباع الملعقة 1500 ملغ، ونصف الملعقة 1000 ملغ.

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وبين عمر 9 و18 عاماً يمكن للطفل أن يتناول 1500 ملغ من الصوديوم، أو 3800 ملغ من الملح. وتوصي جمعية القلب الأمريكية بأن يكون مقدار الـ 1500 ملغ من الصوديوم الحد الأقصى في فترات العمر التالية.

ويرتبط الاستهلاك الزائد للملح في النظام الغذائي للطفل بزيادة مخاطر السمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد بينت دراسة موسّعة نشرت عام 2008 أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال يرتبط بعدة عوامل أهمها: المشروبات الغازية، وزيادة الأطعمة الغنية بالصوديوم، واللحوم المصنّعة، والأطعمة المجمدة. وحثت الدراسة الآباء والمسؤولين على عدم إدراج هذه الأطعمة والمشروبات ضمن الوجبات المدرسية.

كذلك تعتبر الأطعمة السريعة من أكثر المأكولات الغنية بالملح الزائد، لذلك ينبغي الحد بشكل كبير من تناول الأطفال لهذه الأطعمة. وتقديم الفواكه والخضروات والمكسرات كوجبات خفيفة بطريقة جذابة للصغار.