الفتاة الكبرى في العائلة أكثر عرضة للسمنة من أخوتها.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أجرى باحثون من جامعة أوكلاند الأسترالية وجامعة أوبسالا السويدية دراسة حديثة حول سمنة الأطفال والمراهقين، ووجدت الدراسة أنّ الفتاة الأولى فى الأسرة غالباً ما تكون أكثر سمنة مقارنة بأخواتها الأخريات الأصغر سنًا، فيما لم يتوصل الباحثون إلى السبب وراء ذلك، وفقًا لنتائج الدراسة.

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هذا، وقد شملت الدراسة تقييم أكثر من 13400 زوج من الأخوات البنات على مدار ثمانية عشر عامًا، وقال الباحثون في ملخصّ دراستهم إنّ:"البنت الكبرى غالبًا ما تكون بذلك معرضة لمخاطر صحية كبيرة وخاصة مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، والحال هو نفسه بالنسبة للذكور".

وأشارت الدراسة ايضًا إلى أنّ الأخوات الأكبر سنًا غالبًا ما يصبحن أكثر عرضة للسمنة بنسبة 40%، كما ترتفع فرص إصابتهن بفرط الوزن بنسبة 29% مقارنة بالبنات الأصغر سنًا، بحسب الرداسة.