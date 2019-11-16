أضرار للنوم فى الضوء العالي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

النوم فى الضوء، أحد أهم العادات التى اعتادها البعض، حيث يفضلون النوم فى الأضواء الساطعة لعدم الشعور بالخوف، أو لاعتيادهم الأمر.



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أوضح الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية، أن النوم فى الأضواء الساطعة أمر غير صحى، وعلى من يمارس هذه العادة أن يتخلى عنها تدريجيا حتى مع شعوره بالخوف، لأن لها من الأضرار الصحية الكثير، والذى لا يتوقعه محبوها.

وتابع "عادل" موضحا أن النوم فى الأضواء الساطعة مضر، ويحتاج لتعديل، فيمكن لأصحاب هذه العادة أن يتدرجوا فى تخفيف الأضواء فى غرفة النوم، مع الاهتمام بالوصول حتى مرحلة النوم فى الظلام، ما يجعل الجسم يستفيد من فوائد هذه الحالة، والتخلص من الأضرار المتوقعة للنوم فى الأضواء العالية.

أضرار صحية للنوم فى الأضواء العالية ومن أهم أضرار النوم فى الأضواء العالية حسبما يوضح عادل: - الإصابة بالهالات السوداء وشحوب الوجه - الشعور بآلام الجسم وعدم الراحة - إرهاق الأعصاب ليصبح الشخص عصبيا وغير قادر على تحمل الضغوط يوميا - الشعور بالرغبة الدائمة فى المزيد من النوم - الصداع وآلام الرأس