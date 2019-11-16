ما هي كيفية الوقاية من آلام الأعصاب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تمثل آلام الأعصاب مشكلة كبيرة للفرد تؤرقه، حيث تحدث له آلاماً غير محتملة تكون في صورة وخز وتخدير في الليل، أو يستمر طول الوقت، وهو ما يجعل الشخص غير قادر على النوم.



وقد يشعر البعض بآلامها عند القيام بنشاطات معينة مثل الوقوف أو المشي لمدة طويلة، هذه الآلام قد لا تجدي معها المسكنات لكنها تتطلب العلاج.

أحياناً قد تكون أعراض ألم الأعصاب غير معروفة السبب، لكن هناك بعض الأسباب منها:

1-الإصابة بمرض السكري

2- تناول الكحوليات

3- نقص فيتامين ب12

4- تعاطي أدوية السرطان

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5- أمراض نقص المناعة مثل الإيدز

أما عن أعراض ألم الأعصاب:

- تنميل بالجسم

- حكة ووخز بالجسم

- اختلال التوازن وعدم القدرة على المشى

وفي حالة ظهور تلك الأعراض، ينبغي اللجوء إلى الطبيب حتى يصف العلاج المناسب والمسكنات والكريمات الموضعية بعد معرفة سببها المباشر،

إلى جانب خضوع المريض لجلسات العلاج الطبيعي، وممارسة الرياضة بشكل مستمر والامتناع عن تناول الأطعمة الحريفة والتوابل.

ولابد من لجوء المريض إلى الطبيب حتى يتجنب مضاعفات مثل:

فقدان الإحساس، حيث يشعر المريض بتنميل في أطراف الأصابع ولا يستطيع القيام بشيء أو استخدام يديه بشكل طبيعي، وغالباً ما ينتج عن تلف الأعصاب ضعف في العضلات، وهو ما يُصعب من الحفاظ على التوازن، وقد يتعرض المريض إلى الوقوع أو السقوط على الأرض عند المشي، ويتطور الألم وينتقل من الأطراف البعيدة عن المخ مثل اليدين والقدمين إلى الذراعين والساقين.