- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: العلاج بواسطة الأحجار الكريمة من أحدث أساليب الطب البديل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يعتبر العلاج بواسطة الأحجار الكريمة من أحدث أساليب الطب البديل التي يؤمن بها البعض ويقول ممارسوها إنها تنطلق من قواعد علمية ولها تأثيرات إيجابية على الجسم والعقل والحياة المهنية بل العاطفية أيضاً.
وتفسر "أزاليا لي" خبيرة العلاج بالأحجار الكريمة لموقع "ELLE" المتخصص في الموضة والجمال ما يمكن أن تفعله الأحجار الكريمة بأجسامنا وعقولنا، حيث يعتمد العلاج على مجموعة من الاهتزازات عبر أجهزة خاصة لمساعدة بلورات الجسم للوصول إلى أفضل حالاته، وتساعد بلورات الأحجار الكريمة بحسب "أزاليا لي" على الاسترخاء والتأمل والملاحظة.
فضلاً عن أنها تستخدم كعلاج مساعد في حالات الروماتيزم وعرق النسا، وذات تأثير إيجابي في علاج حالات أمراض الجهاز الهضمي المختلفة وكذلك أمراض الجلد المزمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: العلاج بواسطة الأحجار الكريمة من أحدث أساليب الطب البديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.