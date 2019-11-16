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نصائح هامة ليدين ناعمتين للعروس قبل الزواج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

نصائح هامة ليدين ناعمتين للعروس قبل الزواج

متابعات_الخليج 365

تسعى العروس دائما للحفاط على نعومة بشرتها ورطوبتها خاصة يديها لأنها عرضة للماء والهواء والمواد الكيميائية بشكل كبير في العمل أو البيت ،اليكِ 3 نصائح لتنعمي برطوبة ونعومة يدين قبل موعد الزواج :

 

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1 –  حماية يديك أثناء قيامك بالأعمال التي يكون الماء عنصر فيها قومي بلبس قفازات من المطاط أو الصوف لحماية بشرتك و أطافرك من المياه ومساحيق التنظيف ولا تنسي حمايتهم أيضا من أشعة الشمس الضارة خاصة عند اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة فهي تسبب تراكم صبغة الميلانين تحت الجلد مما يظهر النمش الغير محبب عند البعض .

 

2 – قومي بترطيب يديك كل يوم باستعمال الكريمات من الصيدليات الترطيب يكون أكثر من مرة في اليوم مع تقشير اليدين وازالة الجلد الميت ويفضل ان يكون بشكل أسبوعي حتى تتجدد الدورة الدموية في جسمك .

 

3 – استعملي زيت عباد الشمس والملح لأزالة الطبقة الباهتة والخلايا الميتة في اليدين . أحضري ملعقتين من زيت عباد الشمس مع ملعقتين من الملح وامزجيهما معا مع فرك اليدين بالخليط جيدا ثم قومي بغسل يديك بالماء الفاتر والصابون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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