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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي العين! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يؤدي ارتفاع ضغط الدم الى اضرار بالعين، حيث قد يتسبب ارتفاع ضغط الدم في ارتفاع ضغط العين الداخلي، والذي يعد أهم عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالغلوكوما (المياه الزرقاء) حسب ما أفادت الجمعية الألمانية لأمراض العيون.
وأضافت الجمعية أن الانخفاض الشديد في ضغط الدم ليلاً، كما هو الحال عند تعاطي بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، قد يُلحق أضراراً بالعصب البصري والشبكية.
لذا توصي الجمعية مرضى ارتفاع ضغط الدم بإجراء فحوصات دورية للعين من حيث الإصابة بالغلوكوما بدءاً من سن (40 عاماً)، والتي تُلحق تلفيات في العصب البصري. وفي حال عدم علاج الغلوكوما، فقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالعمى.
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