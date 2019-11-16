«رحلة الهجن» تنطلق 4 ديسمبر.. وأول مشاركة لإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن انطلاقة مبكرة للنسخة السادسة من رحلة الهجن في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولاقت الرحلة رواجاً كبيراً في السنوات الماضية، وبلغ عدد المتقدمين للمشاركة فيها بالعام الماضي 1000 شخص، بينما تقدم للتسجيل أكثر من 700 هذا العام فور الإعلان عن الرحلة على هامش المعرض الدولي للصيد والفروسية الشهر الماضي.

وذكرت هند بن دميثان القمزي، مدير إدارة الفعاليات في المركز، أن ما يميز رحلة الهجن التركيز على عيش الأجواء الحقيقية، واعتمادها على تدريبات مكثفة للمشاركين على ركوب الهجن، والتأكد من قدراتهم البدنية وعزيمتهم. وقالت: «نستعد لخوض تحدٍّ جديد في الصحراء المترامية انطلاقاً من 4 ديسمبر/كانون الأول، وانتقاء طرق مغايرة للوصول إلى خط النهاية، كما وفرنا كل التجهيزات التي تضمن سلامة المشاركين».

وأضافت: «تقدم أكثر من 700 شخص للمشاركة، ففتحنا باب التدريب في العزبة، واخترنا الأكثر لياقةً وتمكناً؛ لخوض التحديات في المغامرة المقبلة، ويمثل المشاركون من النساء والرجال بلداناً عديدة بما فيها الإمارات وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وألبانيا، ولأول مرة تشارك إماراتية».

على غرار السنوات الماضية، تنطلق الرحلة المقبلة بقيادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، وهو أحد المشاركين الدائمين فيها، ويمثل مرجعاً مهماً للمعلومات التراثية والثقافة المحلية.

وكانت القافلة في النسخة الماضية قطعت 700 كيلومتر في 14 يوماً على ظهور الجمال، وواجه المشاركون تحديات جمّة في قطع نحو 70 كيلومتراً في 10 ساعات يومياً، ويعتبر اجتياز هذه المسافة في أقل من يوم رقماً يصعب تحقيقه.

وقالت هند بن دميثان القمزي: «فرسان الصحراء أبطال هذه الرحلة أشخاص عاديون، ما يميزهم أنهم قرروا خوض مغامرة تتطلب الشجاعة والصبر، وتمتحن قدراتهم الفردية في التأقلم مع محيطهم، ليعيشوا تجربة حقيقية من الماضي تقربهم إلى تراثنا وتاريخنا الذي نعتز به».