ما يقارب أربعة ملايين نزيل بفنادق أبوظبي في 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أنّ المنشآت الفندقية في الإمارة استقبلت ما يزيد على 1.3 مليون نزيل خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة نمو 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد النزلاء منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر إلى حوالي 3.8 مليون نزيل، بزيادة 2.9 % عن الفترة نفسها من 2018.

وارتفع إجمالي الإيرادات الفندقية بنسبة 1.7% خلال الربع الثالث إلى 1.1 مليار درهم، ومستويات الإشغال بنسبة 4% إلى 69%، ومتوسط فترة الإقامة بنسبة 5.6 % بواقع 2.5 ليلة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى الزيادة المطردة في عدد الزوار من الأسواق السياحية الرئيسية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بما في ذلك الهند والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، حيث ازداد عدد النزلاء من الهند بنسبة 8.1 %، ومن المملكة المتحدة بنسبة 5.3 %، ومن عمان بنسبة 18.6 %، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2.1 % خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويعرض التقرير الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تحليلاً للأداء الفندقي في المناطق السياحية في الإمارة أظهر أداءً قوياً للمنشآت الفندقية في جزيرة السعديات ومنطقة مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعكس نتائج الربع الثالث حجم مبادراتنا وجهودنا المتواصلة بالتعاون مع شركائنا في قطاع السياحة لتطوير وجهة مفضلة للترفيه والأعمال، لتكون مقصداً مثالياً لإقامة أضخم وأرقى الفعاليات الدولية التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، وتُعتبر هذه النتائج إيجابية واستثنائية بكافة المقاييس، في ضوء الهدوء المعتاد في الحركة السياحية في المنطقة خلال أشهر الصيف، لقد حظيّ الأداء السياحي بدفعة قوية من خلال برنامجنا الحافل بالفعاليات التي رسخت مكانة أبوظبي على الخريطة السياحية العالمية».

يذكر أنّه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2018 لتبلغ 4 مليارات درهم، وسجلت أبوظبي إحدى أعلى نسب النمو في المنطقة من ناحية إيرادات الغرف والتي بلغت 14.3%.