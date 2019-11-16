شكرا لقرائتكم خبر عن التعايش.. قيمة أساسية في موروث دار زايد الحضاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون أن التسامح قيمة أساسية في موروث «دار زايد» الحضاري والثقافي والإنساني.قال الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، إن دولة الإمارات منذ فجر نهضتها في تهيئة بيئة ملائمة للتعدد والتعايش، وبالتالي التسامح والانفتاح في أفق حرية ومسؤولية يكفلهما الدستور ويحميهما القانون.لقد جعلت الإمارات من التسامح أسلوب حياة ومنهاج بناء، لتصبح معها اليوم وطناً للتسامح والسعادة، بعدما بنت أنموذجاً يُحتذى به في صون الإنسان ورعايته واحترام الاختلاف والتنوع.

200 جنسية

قال المستشار «عصام عيسى الحميدان» النائب العام لإمارة دبي، إن التسامح أحد القيم البارزة التي رسمت ملامح التعايش والتآلف في دولة الإمارات، منذ تأسيسها.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت وطناً للتسامح، بدعم وتحفيز كبير من القيادة الرشيدة، ولا شك أن أبرز الأمثلة على ذلك، تعايش أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها بحب ووئام.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر، مبدأ رئيسي لنهج وثقافة القيادة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، فأصبحت الدولة بيئة حاضنة لكافة الشعوب والأعراق والديانات والاختلافات، الذين يعيشون بوئام وانسجام وتسامح، لتصبح بذلك نموذجاً إقليماً وعالمياً، يشهد له الجميع في تقارب الشعوب ونشر السلام، ومقصداً للجميع من مختلف أقطار العالم، ومكاناً آمناً للحياة الكريمة والسعيدة.

الأخوة الإنسانية

قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن التسامح إرث راسخ أرسى دعائمه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج لقيادتنا الرشيدة لتكريس مكانة دولة الإمارات كوطن للتسامح ورمز عالمي للوسطية والاحترام وقبول الآخر وصاحبة رسالة عالمية تقوم على تعزيز روابط الأخوة الإنسانية، ومنارة للتعايش والمحبة، وتعزيز السلم والأمان، ونموذج في التعددية الثقافية.

منهج قيادتنا

أكد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تحتفل دولة الإمارات في اليوم العالمي للتسامح بنهج كرسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبات جزءاً أصيلاً من ثقافتنا ومنهجاً لقيادتنا الرشيدة وبرنامج عمل وطني نسعى من خلاله إلى ترسيخ مكانة دولتنا كعاصمة عالمية للتسامح ونموذج في التعايش والأمن والسلم واحترام الأخر.

قيمة انسانية

قال سامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: يأتي الاحتفال باليوم العالمي للتسامح وقد استبقت دولة الإمارات باقي الدول بإطلاق عام للتسامح لتؤكد للعالم أجمع بأن هذه القيمة الإنسانية هي أساسية في موروثها الحضاري والثقافي والإنساني.

الانفتاح والحوار

أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن دولة الإمارات تفتخر كوطنٍ للتسامح تعيش على أرضه أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والمعتقدات، ينعمون في كنف تشريعات وسياسات تهدف إلى تعميق قيم الانفتاح والحوار وقبول الآخر.

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نموذج للتعايش

أكد محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً حضاريا للتعايش والتسامح وقبول الآخر انطلاقاً من رؤية إنسانية عميقة.

وقال «إن اليوم العالمي للتسامح يأتي هذا العام بالتزامن مع احتفاء الدولة بعام التسامح، الذي يعد مبدأ راسخاً في الحياة اليومية للمجتمع الإماراتي الذي يتعايش فيه طيف واسع من الجنسيات على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم، في تجسيد حقيقي لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي كرس مبادئ التسامح بين الإماراتيين وكل من يعيش على أرض الإمارات منذ تأسيس الدولة».

أسلوب حياة

قال سيف غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن التسامح في الإمارات أسلوب حياة، وأوضح أن الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح هذا العام يكتسب طابعاً خاصاً كونه يتزامن مع عام التسامح، حيث تجسدت فيه العديد من مظاهر التمازج بين الشعوب والتواصل الحقيقي مع مختلف الثقافات التي تجتمع في تآخ وسلام على أرض الإمارات.

نموذج متفرد

أكد محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم مثالاً يحتذى في التسامح والتعايش الثقافي والتلاقي الحضاري، فالتسامح هو إحدى القيم الراسخة التي عمل على تكريسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكون أساساً في بناء الدولة، ولتصبح الإمارات نموذجاً متفرداً أكد مكانتها عاصمة عالمية للتسامح.

تقبل الآخر

قال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن الحرص على ترسيخ مفاهيم التسامح وثقافة تقبل الآخر كانت على مدار السنوات واحدة من أهم أسس الحضارة التي شهدتها الدولة، ومحوراً رئيسياً في مشاريع تنميتها وتطويرها ضمن مختلف القطاعات والمجالات.

حرية المعتقد

أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أنه على مر العقود الماضية، شكلت أرض دولة الإمارات حاضنة كبرى لقيم التعددية والتسامح، فكفلت للجميع حرية المعتقد والديانات والشعائر.

أكد الدكتور حنيف حسن القاسم، عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، عضو مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح أن دولة الإمارات باتت تقود العالم للتسامح وتعزز من ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للأخوة الإنسانية.

أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» يقول: نؤكد أن الإمارات دائماًَ تقدم النموذج الفريد في التسامح، وتعزز رسالتها إلى العالم في التعايش مع الآخر؛ حيث تحتضن أرضها الطيبة أكثر من 200 جنسية، من مختلف الثقافات والأعراق.