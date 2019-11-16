شكرا لقرائتكم خبر عن جامع الشيخ زايد الكبير.. منصة عالمية للحوار والتقارب الثقافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي داوود، وآية الديب

أنشئ جامع الشيخ زايد الكبير ليكون منصة للتواصل الحضاري، ونقطة لالتقاء الثقافات من خلال التنوع والتعايش والانفتاح على الآخر، ويظهر ذلك جلياً في تصميمه الذي يحمل بصمات عالمية لفنانين وحرفيين من مختلف أنحاء العالم، وفي ما شيّد به من مواد طبيعية عالية الجودة تم استيرادها من دول مختلفة مثل إيطاليا، ألمانيا، المغرب، الهند، تركيا، الصين، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، اليونان وغيرها، إضافة إلى ما يكشف عنه من ثراء وتنوع معماري، وانسجام بين مدارس العمارة الإسلامية كالتصميم المغولي والمملوكي والعثماني والأندلسي والمغربي، فضلاً عن استيعابه أنماطاً حديثة من الطرز المعمارية المعاصرة المختلفة التي اجتمعت في مكان واحد لتعكس تناغم الثقافات على اختلافها في مكان واحد، الأمر الذي عكس ملامح التسامح في الجامع الكبير، منذ بدايات تأسيسه.

وقد تم إنشاؤه ضمن منظومة مبادرات وإنجازات الدولة الرامية لتعزيز القيم والمآثر الإنسانية التي أرسى جذورها في مجتمع الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والتي تأصلت في المجتمع وباتت منهج حياة وثقافة لأجياله المتعاقبة.

كرس جامع الشيخ زايد الكبير دوره المحوري بين مراكز الفكر الإسلامي، في تقديم الصورة المشرقة للدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مكانته واحداً من أهم المعالم الثقافية في العالم، إذ يعد الجامع أحد أهم منابر التسامح والتعايش الإنساني، فقد دأب منذ إنشائه على بث قيم التسامح وإرساء ثقافة الوسطية والاعتدال، من خلال انتهاج رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الانفتاح الفكري والتعايش واحترام الآخر على أرض تحتضن أكثر من 200 جنسية، ينتمي أفرادها إلى أديان وثقافات مختلفة.

ويعتبر اللون الأبيض النقي للجامع أحد ملامحه المميزة، وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مولعاً باللون الأبيض باعتباره رمزاً للنقاء والسلام، ويغطي أكثر من 165 ألف متر مربع من أجود أنواع الرخام الأبيض، الذي جلب من مختلف أنحاء العالم.

وقد استوحي تصميم المحراب بخطوطه المتموجة باللونين الأبيض والذهبي من أنهار اللبن والعسل في الجنة، الوارد ذكرها في الكتب السماوية الثلاث: القرآن الكريم (سورة محمد، آية 15) والتوراة. والإنجيل.

إلى جانب الإضاءة القمرية التي صممت لتعكس سطوع القمر المتدرج حسب منازله على مدار الشهر، الهلال: أزرق داكن. البدر: أبيض ناصع. فهي ظاهرة لها حضورها واعتباراتها في الدين الإسلامي، إلى جانب العديد من الديانات والثقافات.

اختصاصيو الجولات الثقافيةويطلع الجامع زواره من مختلف أنحاء العالم، على القيم الخالدة للوالد المؤسس ورسالة الجامع الداعية للتسامح والتعايش، المتجلية في تفاصيل عمارته البديعة، من خلال الجولات الثقافية التي يقدمها على مدار العام اختصاصيو الجولات الثقافية من أبناء الوطن، يعملون على مدار الساعة لتقديم الصورة المشرقة لمجتمع الإمارات، وما تأصل فيه من قيم نبيلة، إذ بلغت نسبة توطين مهنة اختصاصيي الجولات الثقافية في الجامع 100%.

ووفر المركز لزواره خلال النصف الأول من العام الجاري 1726 جولة ثقافية، قدمها عدد من اختصاصيي الجولات الثقافية المؤهلين من أبناء الوطن، الذين يمثلون الوجه الحضاري للدولة، وبلغ عدد ملتحقي الجولات الثقافية العامة 32877 زائراً، كما قدم المركز خدمة الدليل الإلكتروني وقد بلغ عدد مستخدميه 17329 زائراً.



صور تعكس روح التسامح



بينما تم التقاط الصور الإنسانية التي تعكس روح التسامح على أرض الوسطية والاعتدال عام 2012، خلال زيارة عدد من الراهبات للجامع، وحصلت على المركز الأول ضمن فئة في الموسم الأول لجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي.



الاحتفاء بيوم التسامح العالمي



امتداداً لرسالته الحضارية، ودوره الرائد في إيجاد قنوات للحوار مع الآخر، ولنهج القيادة الرشيدة، المستلهم من إرث الوالد المؤسس في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال، يحتفي مركز جامع الشيخ زايد الكبير سنوياً ب«اليوم العالمي للتسامح» الذي يوافق 16 نوفمبر/‏تشرين الثاني من كل عام، من خلال تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات التي يشارك فيها مرتادو الجامع بمختلف ثقافاتهم.

فضلاً عن ذلك، فقد احتضن مركز جامع الشيخ زايد الكبير عدداً من الشخصيات السياسية والدينية البارزة من مختلف أنحاء العالم وثقافاته، ترجمة لاستراتيجية الدولة في مد جسور التقارب الثقافي والحضاري والإنساني.

كما احتضنت رحاب الجامع لقاء الأمير تشارلز عدداً من رجال الدين الذين يمثلون طوائف مختلفة يعيش معتنقوها في الدولة، في صورة إنسانية تعبر عن روح التسامح - نوفمبر 2016

واستقبل الجامع أكثر من (1600) زائر ضمن الوفود المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» خلال زيارتهم لأبرز معالم دولة الإمارات، وخصص فريق عمل متكامل من اختصاصيي الجولات الثقافية لاستقبال كافة الوفود المشاركة من مختلف الثقافات حول العالم وتقديم كافة التسهيلات لهم، حيث اطلعت جموع الوفود على رسالة الجامع، كما احتضن اللقاء التاريخي بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، إضافة إلى استضافة ضيوف المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة الذين ينتمون إلى 150 دولة.



مبادرات لفتح قنوات التواصل



ووظف مركز جامع الشيخ زايد الكبير مبادراته لفتح قنوات التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي، حيث أطلق الجامع على سبيل المثال في رمضان المنصرم برنامج «جسور»، الذي فتح آفاقاً للحوار الحضاري، وحرص المركز من خلاله على تقديم الوجه المشرق للدين الإسلامي الحنيف علي قيم التواصل والتعارف بين البشر.

وبلغ عدد ملتحقي البرنامج ضمن حلقاته الخمس على مدار شهر رمضان الفضيل أكثر من 300 ملتحق من سفارات الدولة والجاليات والمقيمين، الذين يمثلون ديانات وثقافات وجنسيات مختلفة، قضوا يوماً رمضانياً وتجربة فريدة في رحاب صرح التسامح.



قنوات للتقارب الثقافي



كما عمل على تنظيم عدد من البرامج والأنشطة الداعمة لدوره الحضاري في إحياء قيم ومآثر الوالد المؤسس، الداعية للوسطية والانفتاح الحضاري، حيث شكل ما يقدم من ندوات ومحاضرات قنوات للتقارب الثقافي، إلى جانب ورش العمل التي استلهمت محتواها من التنوع المعماري الحضاري لتشكل مادة مثالية للمختصين والأساتذة والطلبة، لما تنطوي عليه من ثراء. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، معرض «الحج: رحلة في الذاكرة»، الذي سلط الضوء على مكانة الحج إلى بيت الله الحرام في نفوس المسلمين، والعودة بالذاكرة إلى رحلة حج المغفور له الشيخ زايد عام 1979، وما صاحبه من أنشطة متنوعة مثل ورش العمل التي استهدفت مختلف الثقافات، والجلسات الحوارية الثرية، إلى جانب «معرض النقود الإسلامية... شواهد حضارية»، الذي عرض 120 قطعة من أندر العملات الإسلامية في فترات وحقب مختلفة من التاريخ الإسلامي تعود لأكثر من ألف عام، بالإضافة إلى ورشة العمل التي قدمها المصمم العالمي، البريطاني «كيفن دين»، الذي قام بتصميم العديد من الأعمال الفنية والمعمارية المتعلقة بالأزهار والورود التي تبهر جميع زوار الجامع، ومحاضرة «الحدائق الإسلامية إبداعات فنية ورمز للجمال»، التي قدمتها مصممة الحدائق والكاتبة «إيما كلارك»، والتي ركزت على فن الحدائق في الأندلس وما يمثله من حضارة.



قنوات الحوار الحضاري

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ويفتح الصرح الكبير قنوات الحوار الحضاري لمرتاديه على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم ضمن قالب إنساني واحد، مثلتها المحافل التي استضافها، ك«الجلسة الحوارية»، التي حضرها الأمير تشارلز، حول تسامح الأديان، وحضرها عدد من رجال الدين من مختلف الأديان، التي يتعايش معتنقوها في دولة الإمارات بصورة حضارية، كما شهد الجامع لقاء تاريخياً جمع بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، ضمن «ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية»، واحتل مراتب متقدمة كأبرز وجهة عالمية وفق تقييم «موقع تريب أدفايزر»، محققاً المراكز الثلاثة الأولى ، على مدى أربعة أعوام على مستوى العالم. كما حقق المركز منجزات عززت مكانته بين مراكز الفكر الإسلامي ، حيث حظي بشرف تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، بجائزة « أوائل الإمارات »، بالإضافة إلى حصوله على جائزة «فئة التسامح»، ضمن فعاليات قمة «رواد التواصل الاجتماعي العرب »، ومما يؤكد تحقيق رسالة الجامع التي أرادها المغفور له الوالد المؤسس، ما جاء في تعليقات زوار الجامع ب« موقع تريب أدفايزر» ، حيث إن الكثير منها تحدث عن أن الجامع يمثل فعلاً منبراً لرسالة الإسلام المعتدل، ويمثل ثقافة مجتمع الإمارات الوسطية والانفتاح .



زيارات رفيعة المستوى



يعد الجامع محطة رئيسية للزيارات التي تستقبلها الدولة، كونه الوجهة الثقافية الأبرز في الدولة، فقد شهد الجامع عدداً كبيراً من الزيارات، لمسؤولين رفيعي المستوى، أبرزهم: الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، ومون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وجاييربولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وشنزو آبي رئيس وزراء جمهورية اليابان، وجيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني.

ويضم الجامع مكتبة متخصصة فريدة من نوعها تحوي العديد من الكتب والمراجع النادرة في مجال الحضارة الإسلامية.

وقد توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في ديسمبر/‏كانون الأول 2018 بجائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» فئة «التسامح»، كما توَّجه أيضاً في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2018 بجائزة «أوائل الإمارات»، بوصفه صرحاً دينياً ثقافياً بارزاً ومركزاً حضارياً يعمل على نشر التسامح والتعايش والسلام.



مجالس مجتمعية وزيارات



نظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير محاضرات في المجالس المجتمعية كمجلس البطين ومجلس المشرف، ركزت على رؤية وحلم القائد المؤسس، وتعزيز عنصر الفن في الإسلام، حيث أشارت المحاضرات إلى أحد عناصر الفن في الجامع المتمثلة في الإضاءة القمرية المتغيرة له فمن بداية غرة الشهر تكون بلون أزرق غامق، ثم يبدأ تتفتح إلى أن يكتمل البدر، ونرى الجامع أبيض، مع تأثير نوع من الغيوم على القباب. وشهد الجامع عدداً من الزيارات المهمة كزيارة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثولوكية، وزيارة وفد من الطائفة الإنجيلية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقبال المعلم الهندي شري شري رافي شنكار.



ابن الدار



ينظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير برنامج «ابن الدار»، وهو برنامج وطني يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال احتراف الجولات الثقافية الخاصة بمركز جامع الشيخ زايد، حيث قالت أمينة الحمادي اختصاصي جولات ثقافية أول في جامع الشيخ زايد الكبير ومشرف التدريب: برنامج ابن الدار يسلط الضوء على تعزيز مهارات المتدربين وتحفيزهم للوصول إلى أفضل مستوى أداء، من خلال تقديم جولات ثقافية موافقة للمعايير العالمية، ومن خلال هذا البرنامج التدريبي حظي المتدربون بفرصة المرور على جميع المراحل التدريبية وصقل مهاراتهم في جميع المجالات الخاصة بتقديم الجولات بالمركز.



تعليقات موقع «تريب أدفايزر»



تربع جامع الشيخ زايد الكبير على عرش الصدارة محققاً المراكز الثلاثة الأولى كوجهة رائدة للزوار على مدار أربعة أعوام على مستوى العالم، وفق تقييم موقع «تريب أدفايزر».

وقال شاري ذا دوغ- دونكاستر 24 أغسطس/آب 2018: يلعب الجامع دوراً بارزاً في تعزيز قيم التسامح والسلام، في خضم ما يشهده العالم من نزاعات وخلافات دينية. ويأتي الجامع على رأس أروع الأماكن الفريدة التي زرتها خلال تجوالي.

ويُسمح للأفراد من مختلف المعتقدات الدينية بزيارة هذا الصرح البارز، مما يُعزز روح التواصل والتسامح بين الشعوب، ولابد للجميع من زيارة هذا المَعْلَم الفريد عند زيارة الإمارة، والتعرف إلى هذه التحفة المعمارية.

وقال برونتي بي- إدليد- أستراليا 22 مارس/آذار العام الماضي: صرح مذهل، لا بد من مشاهدته عند زيارتكم لأبوظبي، فالدخول بالمجان، وكذلك أجهزة الدليل الإلكتروني المفيدة التي بوسعكم استعارتها مجاناً أيضاً، فإن المكان يرحب بكافة الشعوب والأديان.

وذكر (طه) في الأول من أغسطس/آب العام الماضي، أنه يتميز بتصاميم معمارية فريدة، كونه ملتقى للثقافات، أوصي الجميع بزيارته عند تواجدهم في دولة الإمارات.

وقال مايكل بي راي في 12 يناير/كانون الثاني العام الماضي: بإمكان كل من يشاهد الجامع أن يستشعر رؤية مؤسس الإمارات. ناهيك عن طرازه المعماري البديع والمغطى بالرخام الأبيض بالكامل. وأضاف: التفاصيل الإبداعية وحجم عناية الموظفين واهتمامهم بالجامع ملفت للغاية. بالإضافة إلى المستوى الثقافي والمعرفي المميز لاختصاصيي الجولات الثقافية في الجامع.

وقال آي لوف تراف 68 أبوظبي في 20 يونيو/حزيران 2018: تصميم معماري رائع جداً ومذهل، يخلد ذكرى القائد الفذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأوضح إيزي داد- المملكة المتحدة في 4 سبتمبر/أيلول العام الماضي: هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها إحدى أروع التحف المعمارية الفريدة التي تعكس رؤية قائد ملهم، ومن الرائع مقابلة أفراد يتميزون بحبهم واستمتاعهم بوظيفتهم خلال تقديمهم جولات ثقافية مميزة ومفيدة لأرجاء الجامع.