شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة البصرة: القوات الأمنية تعرضت لإطلاق نار من المنازل السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت، بتعرض القوات الأمنية لإطلاق نار من منازل سكنية، مؤكدة حرصها على عدم إيذاء أو الاحتكاك مع أى متظاهر.

وقال قائد شرطة المحافظة رشيد فليح فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز"، "عندما يحدث شيء سلبى فى البصرة يؤثر على اقتصاد العراق، لكونها تضم خمسة موانئ يدخل عن طريقها الدواء والغذاء وأغلب السلع.. مشددا على الحرص على عدم إيذاء أو الاحتكاك مع أى متظاهر".

وأضاف، أن جميع المعلومات التى وردت هنا وهناك بشأن استهداف المتظاهرين غير صحيحة، مشيرا إلى أنه كان هناك احتكاك خلال محاولة متظاهرين الدخول الى مبنى محافظة البصرة، حيث وصلت القوات الأمنية للحد الذى يدافعون فيه عن أنفسهم فقط، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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وأكد فليح، أن الشرطة بالبصرة لم ولن تطلق أى رصاصة واحدة على المتظاهرين، عدا مسيل للدموع فقط، لافتا إلى أن هناك العديد من العناصر المدنية بين المتظاهرين للحفاظ عليهم من عناصر أخرى تحاول خلق فجوة أو فتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأشار، إلى أن هناك منطقة فيها أحياء سكنية تسمى "الحواسم" للمتجاوزين والأفراد الذين لا يملكون منازل، أطلق منها الرصاص باتجاه القوات الأمنية، موضحا أن هذا أول رصاص يطلق على القوات الأمنية من منازل داخل المجمع.