شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": تصويت الأمم المتحدة حول "الأونروا" انتصار للشعب الفلسطينى وقيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، بنتيجة التصويت الذى جرى فى الأمم المتحدة على مشروع قرار تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرة أنه يشكل انتصارا للشعب الفلسطينى وقيادته وقضيته الوطنية العادلة، وهزيمة نكراء لثنائى "صفقة القرن".

وقالت فتح، فى بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم السبت، "إن تصويت 170 دولة لصالح هذا القرار مقابل اعتراض الولايات المتحدة وإسرائيل، جاء نتيجة لصمود شعبنا ونضاله الوطنى المتواصل وإصراره على نيل حقوقه الوطنية، وفى مقدمتها حق العودة، ولموقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس والقيادة الوطنية الفلسطينية الصلب فى وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصفتهما العار".

وأشارت، إلى أن التصويت أثبت أن الغالبية الكاسحة من المجتمع الدولى لا تزال تنحاز لمنطق الحق والعدل، ومنطق القانون الدولى وروحه، وترفض سلب الشعوب حقوقها الوطنية، وخاصة حقها بتقرير المصير، والذى هو مؤشر إلى على أن العالم لا يزال يدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذى يدعمه القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة، وفى مقدمتها القرار 194.

وعاهدت "فتح" جماهير الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات والأمة العربية، وأحرار العالم بأنها ستواصل الكفاح وبالعزيمة والإصرار ذاته، حتى ينال الشعب حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حق العودة وحق المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

Advertisements

وكانت الأمم المتحدة، قد صوتت لصالح 7 قرارات لدولة فلسطين، خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وهذه القرارات هى: تجديد تفويض عمليات منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وصوتت لصالحه 167 دولة، وضده 5 وامتنعت 7 دول.

والقرار الثانى، هو تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوتت لصالحه 170 دولة وضده 2 وامتنعت 7 دول.. بينما يتعلق القرار الثالث بعائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوتت لصالحه 162 وضد 6 وامتنعت 9 دول.. والقرار الرابع، يتعلق بالنازحين الفلسطينييين نتيجة اعتداءات يونيو 1967، وصوتت لصالحه 162 وضده 6 وامتنعت 9 دول، أما القرار الخامس فهو قرار المستوطنات الاسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 156، وضده 6، وامتنعت 15 دولة.

ويتعلق القرار السادس، بالممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطينى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت لصالحه 154، وضده 8، وامتنعت 14 دولة، أما القرار السابع فهو خاص بعمل اللجنة الخاصة للتحقيق فى الممارسات الإسرائيلة وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوتت لصالحه 82، وضده 11، وامتنعت 78 دولة.